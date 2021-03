Cierran dos IPS de atención prehospitalaria por incumplir normas para funcionar en Bucaramanga

Dos instituciones prestadoras de Salud, IPS, de atención pre-hospitalaria y traslado asistencial, que no cumplían con la normativa para operar, fueron selladas por la Alcaldía de Bucaramanga luego de adelantar operativos en diferentes sectores de la ciudad.

Las acciones de control se adelantaron para salvaguardar la vida de los pacientes y evitar la llamada ‘guerra del centavo’ en la atención de los accidentes de tránsito.

Nelson Ballesteros, secretario de Salud de la capital santandereana, dijo que en las primeras jornadas entre las secretaría de Salud, Interior, Policía Nacional y la Dirección de Tránsito, no se lograron ubicar las instalaciones de cuatro establecimientos reportados en el Registro Especial de Prestadores de Salud, REPS.

“Hicimos once visitas a establecimientos, de esas encontramos que cuatro de esos establecimientos físicamente no existen en donde habían reportado la dirección de funcionamiento. Esto probablemente porque las acabaron o no sabemos qué habrá pasado. Ahora inicia un proceso de investigación”, dijo el jefe de la cartera de Salud.

Por su parte, Melissa Franco, subsecretaria del Interior, señaló que de los siete establecimientos restantes, dos fueron clausurados por no cumplir con la documentación requerida para funcionar. “Esta es una problemática que se ha incrementado a tal punto que se han presentado accidentes, desconocimiento de las normas de tránsito y descontento por parte de la ciudadanía”, explicó.

Por último, cuatro ambulancias adscritas a IPS privadas también fueron selladas por no cumplir con lo requerido. Los hallazgos, que obligan a trasladar estos casos a la Secretaría de Salud Departamental, están relacionados con fallas en infraestructura, dotación, condiciones higiénico-sanitarias, entre otros, que ponen en riesgo la seguridad del paciente.