Cinco santandereanas están atrapadas en Puerto Rico por huracán María

Cinco mujeres identificadas como Carolina Cardozo CC. 63.369.410, Constanza Gómez AQ859712, Janeth Moyano AR340074, Esperanza Uribe AR525479 e Ingrid Niederbacher AR085152 y quien es colombo-suiza, viajaron de paseo a la isla de Puerto Rico sin imaginar que resultarían afectadas por el huracán María que azota al Caribe.



La comunicación se interrumpió con el paso del huracán la madrugada de este miércoles y sus familiares no han vuelto a tener comunicación con ellas.



La última vez que pudieron enviar mensaje a través de Whatsapp fue la noche del martes 19 de septiembre, Carolina Cardoso señaló que se encontraban en refugios de los hoteles.



“Estamos en la habitación y en el Lobby del hotel están poniendo maderos y nos van a evacuar porque el ojo del huracán entra por acá y con la velocidad que viene, a casi 200 millas por hora, se puede subir el mar y nosotros estamos muy cerca”, señaló Carolina Cardoso.



Carolina también pidió apoyo de la Cancillería o la Embajada pues no habían obtenido una guía para movilizarse en estos casos.



“No nos ha ayudado la Embajada porque el Consulado está cerrado y no sabemos qué hacer. Si nos vamos nos da miedo que nos coja el huracán en el carro. Necesitamos que la Embajada nos aconseje que hacemos que nos ayude a salir de aquí”, añadió Cardoso.



Los familiares de estas mujeres piden ayuda para que puedan salir de la Isla pues no tienen alimento ni agua.



En Humacao no hay líneas de comunicación con el paso de María y los efectos del Huracán duran al menos tres días debido a la suspensión de vuelos.



