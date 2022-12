Colegio de Santander incluye el mandarín como tercer idioma a sus estudiantes

El colegio New Cambridge se ha destacado no solo por su oferta académica sino en los resultados de las pruebas Icfes de sus estudiantes. Ahora busca implementar en las aulas de clase el mandarín como tercer idioma.





El rector de la institución, Telmo Peña, asegura que a partir del reporte emitido por el Foro Económico Mundial, la institución identificó que en el mundo el 28% de las personas habla inglés, el 23% habla Mandarín, el 8% habla español y el resto de idiomas solo lo hablan el 5%.





“Definitivamente el mundo está creciendo hacia oriente y China tiene un gran impacto en el comercio mundial. Tenemos que darle la oportunidad a nuestros estudiantes las herramientas para que puedan ser exitosos en su vida laboral futura”, dijo Peña.





Los negocios, factores socioeconómicos alrededor del idioma mandarín y la oportunidad de que los estudiantes de los últimos grados de bachillerato realicen prácticas en una universidad en Beijing, lleva a este colegio santandereano a ser pionero en el departamento en vincular en su programa académico esta lengua.





“Irán a final de su formación a la Universidad de Nankai en Beijing para que puedan hacer unas semanas de inmersión en el mandarín y mirar alternativas laborales y de estudio. La idea es abrirle las puertas a los jóvenes”, explicó el rector.





La técnica de formación comenzará a partir del tercer grado de primaria con el apoyo de docentes especializados y egresados de maestría de la universidad de Nankai.





Para el rector, la dificultad del idioma se concentra en la grafía pero esto contribuye a mejorar el desarrollo del pensamiento.





Agregó que “todos los idiomas tienen un grado de dificultad, pero el mandarín, en términos neurológicos, genera un aprendizaje mayor para un alumno”.





El colegio New Cambridge también debe la excelencia académica, reflejada en los resultados de las pruebas saber 11, a su rigoroso plan de estudios que sigue los lineamientos de la Universidad de Cambridge en Inglaterra.





BLU RADIO BUCARAMANGA