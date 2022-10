Con acordeón en mano, niño santandereano sorprendió a jurados de la Voz Kids

El bumangués Juan José Rey dejó impresionados a los jurados de la Voz Kids al interpretar con su acordeón el vallenato ‘Relicario de besos’ de Fernando Meneses. Con tan solo 10 años, logró convertir la música en un punto de unión familiar para sus seres queridos.

“Cantar con mis hermanas es lo más bonito que yo he hecho y me siento muy feliz porque yo se que todos los músicos no tienen ese privilegio tan grande”, expresó el joven talento.

Su primer acordeón se la regaló su abuela cuando tenía cinco años, de Navidad, como incentivo ya que a pesar de ser santandereano mostraba interés en la música vallenata.

“Cuando mi abuela me regaló el acordeón de juguete me abrió la puerta a la música, a mí me gusta cantar, pero me gusta mucho más cantar con mi acordeón”, aseguró el santandereano.

En la audición a ciegas los jurados Andrés Cepeda y Sebastián Yatra dieron la vuelta, para deleitarse con el niño que con propiedad tocó su acordeón mientras cantaba. Al final Juanjo, como le gusta que lo llamen, decidió irse con el equipo de Cepeda.



