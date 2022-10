Con comunicación falsa, estafan a ciudadanos interesados en compra de vivienda

La circular falsa, que dice provenir del Ministerio de Vivienda, está circulando en el norte de Bucaramanga, y con está estafando a los ciudadanos interesados en la compra de vivienda.



El documento habla de la adjudicación de subsidios de vivienda y está dirigida a la Asociación Caminos de Paz Colombianos. Asegura que dicha asociación tiene asignados 30 cupos de vivienda cada una por un valor de $48 millones; y 15 mejoramientos de vivienda, cada uno por un valor de $5 millones y medio.



Para ejecutar el trámite, según el documento, es necesaria la legalización de una carpeta por usuario. El documento dice estar firmado por el director ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, Alejandro Quintero Romero.



Sin embargo, el director de la entidad desmintió que se hubiera enviado dicha comunicación y que ese no era el procedimiento idóneo para obtener los cupos de asignación de subsidios de vivienda.



“Estos documentos no son expedidos por el Fonvivienda y lo mismo una comunicación de disponibilidad de recursos. De ninguna manera este documento corresponde a uno real. Hay que tener especial cuidado para que los ciudadanos no puedan estar cayendo en una posible estafa”, indicó Quintero Romero.



Según el Director del Fonvivienda, los subsidios de vivienda corresponden al programa de Viviendas Gratis y el único medio o canal para quienes estén interesados es postularse a través de las convocatorias que realizan las cajas de compensación familiar. Además, es el Fondo de Prosperidad Social el que selecciona las familias para que finalmente el Fondo Nacional de Vivienda otorgue los subsidios.



Quintero Romero recomendó a los interesados en la postulación de subsidios revisar las convocatorias a través de la página web del Ministerio de Vivienda, o comunicarse con funcionarios de la subdirección de subsidio familiar de la dirección de inversiones del Ministerio de Vivienda.





