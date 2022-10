Con falsa promesa de vivienda, Rodolfo Hernández ganó la Alcaldía: Uriel Ortíz

Distintas reacciones ha generado la investigación de la Fiscalía General de la Nación que pesa sobre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por presunto fraude al elector y haber entregado carta cheques donde prometía 20 mil viviendas gratis.



Para el concejal liberal Uriel Ortiz, las cartas eran una clara muestra de promesas que se hicieron a los ciudadanos y que hoy no se han podido concretar.



“Si usted lee las carta cheques, puede ver como Rodolfo Hernández se está comprometiendo a darle casa a la gente les dice que la guarden como prenda de garantía. En videos quedó grabado como él le dice a la gente que van a tener su casa propia solo votando por él”, señaló Uriel Ortiz.



Según el concejal la promesa inicial fueron 20 mil viviendas que posteriormente el alcalde replanteó como 20 mil lotes.



“En el plan de desarrollo no quedó estructurada esa promesa. Él habla de una gran ciudadela que dotará de andenes, vías, sitios de esparcimiento, canchas, puestos de salud, etc, y hoy el proyecto no ha arrancado. Esa fue una promesa que hizo para ganar electores”, aseguró Ortiz.



También asegura que debido a que esa promesa de viviendas gratis que se hizo al final de la campaña, constituyó un agravante para que los demás candidatos no tuviesen ninguna oportunidad.



“La gente todavía guarda esa carta cheque, y la gente creía en él porque se trataba de un ingeniero que estaba prometiendo eso. Ahora esperaremos que resultados nos trae la investigación ”, señaló Uriel Ortiz.





