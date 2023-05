Concejal de Bucaramanga acusó a líderes de la comuna 9 de ser “prepagos de la alcaldía”

En medio de una manifestación que hicieron los habitantes de la comuna 9 de Bucaramanga para exigir la ejecución de un contrato de canalización de las quebradas que, tradicionalmente, han ocasionado inundaciones y graves problemas en esa zona de la ciudad, se presentaron varios hechos entre los concejales de la ciudad Carlos Parra, Danovis Lozano, y algunas líderes sociales que rechazaron la presencia de los corporados.

En medio de la actividad, los concejales fueron abucheados y varios habitantes les pidieron que se retiraran del lugar donde no eran bienvenidos, mientras que el concejal Danovis Lozano acusó a los líderes sociales de ser actores “prepagos” de la alcaldía municipal.

Vamos a luchar por la transparencia del contrato porque de eso depende que no se roben la obra que es de la gente

La Alcaldía está usando la gente y sus necesidades para amarrar contratos por debajo de la mesa contratando con empresas que nunca han hecho obras de esta naturaleza pic.twitter.com/k3DjVpnDS5 — Danovis Lozano (@danovislozano) May 14, 2023

Ante estas aseveraciones, líderes de la comuna 9 como Jhon Utrea manifestó:

“Nunca hemos sido prepagos o seremos prepagos, nosotros nunca le hemos ayudado al alcalde y a mí en particular no me han ayudado ni siquiera en pandemia. Yo tuve dos operaciones y nunca me han ayudado y mucho menos de la alcaldía y nunca hemos recibido ni un solo peso de la alcaldía y ni siquiera votamos por él, así que eso de ser prepagos es una mentira”.

“Hoy nos venimos aquí al barrio San Martín a mostrarle con evidencia que hay que cuidar la plata de la obra, que hay que evitar que se la roben, que contraten amañadamente, unos líderes prepagos pretenden intimidarnos, tratarnos mal, pero nosotros siempre hemos estado con la gente”, dijo el concejal Danovis Lozano en un video en sus redes sociales.

Habitantes de la Comuna 9 de Bucaramanga rechazaron la forma cómo varios concejales de la ciudad buscan oponerse al proyecto de canalización de dos quebradas que al no tener adecuaciones causan graves inundaciones en temporada de lluvias #VocesySonidos pic.twitter.com/IjDFeErIX4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 14, 2023

Los dos concejales de Bucaramanga, antes llegar al lugar, grabaron un video que publicaron en redes sociales explicando que asistirían al lugar, aunque sabían, de antemano, que podían ser objeto de abucheos, ya que han denunciado que el contrato para canalizar las quebradas estaría amañado y amarrado, según ellos, y eso podría afectar la calidad de la ejecución.

“La mano derecha del alcalde convocó un linchamiento por ir a hacer veeduría a una manifestación convocada por ellos mismos para presionar el amarre de 40.000 millones de pesos. No nos oponemos a la obra, nos oponemos a que se la roben con un proceso amarrado”, escribió el concejal Carlos Parra en sus redes sociales.

