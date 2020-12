Condenan a tres años de cárcel a exjueza de Bucaramanga por irregularidad en remate de vivienda

A 40 meses de prisión fue condenada la exjueza Quinta Civil del Circuito de Bucaramanga, Wilma Cecilia Duarte Boada, tras ser hallada culpable de manipular procesos de remates en viviendas de la ciudad.

Según el fallo, conocido en primicia por Blu Radio, la exjueza fue denunciada en 2011 por la abogada Saray Lizcano Blu ante el Consejo Superior de la Judicatura por serias irregularidades en un proceso de remate en una casa ubicada en el barrio Real de Minas de Bucaramanga.

“Estaba programada la realización de la diligencia de remate de un bien debidamente embargado a las 8:30 a.m., pero no se cerró a la hora sino hasta unos minutos antes de las 10:00 a.m. y cuando salió la juez de su despacho ya traía abiertos los sobres de los oferentes, lo cual para ella está abiertamente en contravía de lo plasmado en el 527 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto debió abrirlos frente a los oferentes, máxime cuando se habló de una nulidad a la misma lo cual además no quedó plasmado en el acta de la diligencia”, manifestó en su momento la abogada que denunció.

Según fuentes cercanas al proceso, la exjueza no se presentó durante los años que duró el proceso y habría salido del país.

El Consejo Superior de la Judicatura, en fallo del 27 de enero del 2016, la inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.

A la exjueza no le concedieron el beneficio de casa por cárcel por la gravedad de los hechos.