Crece el número de trabajadoras sexuales venezolanas en Barrancabermeja

Cerca de 200 venezolanas se encuentran en las calles, locales comerciales y residencias de Barrancabermeja, laborando como trabajadoras sexuales.



La situación que se vive en Venezuela las ha traído a Colombia, según ellas, para buscar unas mejores condiciones de vida, comida y medicinas.



Tal es el caso de una enfermera, que se hace llamar Nikol para proteger su identidad, quien llegó desde noviembre de 2016 al país para comprar medicamentos a su hija de seis años como parte de un tratamiento para el asma y neumonía que padece.



“Todo el tiempo vivo asustada con la migración. Yo pensaba que esto era un trabajo fácil, no la mujer de la vida fácil. No, esto no es fácil esto es difícil. Obvio lo hago por los hijos, la familia por todo. Uno no lo hace por gusto sino porque sabe que la familia está pasando trabajos y hambre en Venezuela”, relató.



Nikol aseguró que siente temor el destino de su familia que se encuentra todavía en el vecino país, y a quienes envía dinero constantemente para tratar de aliviar la crisis.



También hizo un llamado al Gobierno de Colombia para que apoye a los venezolanos y les permita buscar mejores condiciones de vida en el territorio.



