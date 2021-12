Critican a la Alcaldía de Bucaramanga por licitar el PAE a través de la Bolsa Mercantil

Crecen las criticas contra la Alcaldía de Bucaramanga por licitar el millonario contrato del PAE a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

"Nosotros como veedores no podemos hacerle seguimiento al proceso de licitación del PAE de Bucaramanga porque no está en el Secop II. Contratar el proceso por la Bolsa Mercantil no deja ver como avanza la calificación, las propuestas y quienes conforman los consorcios participantes", señaló Carlos Martín, presidente de la veeduría Colombia Transparente.

El veedor señaló que "en la vigencia 2021 los operadores del PAE bajaron su precio en un 21 por ciento del valor del presupuesto oficial. Todo esto va en detrimento de la calidad y el buen servicio para los niños y niñas beneficiados con el programa escolar".

La Alcaldía de Bucaramanga informó que todos los procesos que se han contratado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia han sido transparentes.