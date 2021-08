En riesgo suministro del PAE en Bucaramanga por falta de pago a interventoría

La empresa que hace interventoría al PAE de la Alcaldía de Bucaramanga solicitó la terminación bilateral del contrato porque desde hace seis meses no le pagan los servicios prestados.

Carlos Ariel Mosquera, representan de la Interventoría Haverhill, afirmó a BLU Radio que "es muy difícil trabajar cuando la alcaldía de Bucaramanga no cancela las cuentas que hemos pasado".

"Como contratistas, nos es imposible seguir ejecutando el contrato sin contar con los recursos para hacerlo. Tenemos un personal permanente al servicio del Municipio haciendo hasta lo imposible por cumplir unos informes que no están parametrizados, aspecto éste que permite que los servidores de la Secretaría de Educación Municipal nada les sirva, nada les satisfaga y como consecuencia de ello, a la fecha no nos merecemos ningún pago", dice la carta que envió Carlos Mosquera a la Secretaria de Educación de Bucaramanga.

La empresa que hace la interventoría al Programa de Alimentación Escolar de Bucaramanga señaló en la misiva que "El Municipio a la fecha ha demostrado con serenidad que no pasa nada si no se paga, pero nosotros no aguantamos más, por ello, solicitamos la liquidación bilateral del contrato Para evitar una crisis mayor al interior de nuestra empresa. Nos duele saberlo, ante la frialdad con la que desarrollan la función pública indolente".

Hasta el momento al Alcaldía de Bucaramanga no se ha pronunciado sobre este hecho que pone en riesgo la entrega del PAE a más de 35.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad.