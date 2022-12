Deberían ponerme una medalla, asegura suspendido alcalde de Bucaramanga

El suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, concedió una entrevista a BLU Radio en la que habló del polémico golpe que le dio al concejal del partido ASI Jhon Claro.

De nuevo, Hernández aseguró que la llegada del cabildante a su despacho con cámaras fue planeada, porque según él, ningún otro funcionario había grabado una reunión.

“Fui víctima de los corruptos que pusieron a mi familia como carnada de su malévola visita a mi despacho con cámaras”, señaló.

De acuerdo con lo que explicó, el concejal lo hizo salir de casillas porque tocó un tema sencible para él y su familia.

"Yo me salí de casillas cuando me sacó lo de Vitalogic (...) Yo no me he robado ni un peso", dijo el ingeniero cuando explicó el motivo por el que se alteró.

El pasado El pasado 15 de diciembre, se hizo público un acuerdo de corretaje notariado, firmado por varias personas, entre ellas Luis Carlos Hernández Oliveros, uno de los hijos del alcalde de Bucaramanga.



En el acuerdo quedó evidenciado que se comprometió a hacer gestiones de acercamiento para que dos multinacionales interesadas en el negocio de las basuras en Bucaramanga fueran beneficiadas.

Este es el 'escándalo de Vitalogic' al que el mandatario se refirió y por el que reaccionó de manera agresiva.

"Mi hijo cometió una imprudencia, pero yo corté todo eso (...) yo no puedo darles un beso y un abrazo cada vez que me saquen eso", dijo sobre el tema en Mañanas BLU 10:30AM.



Asimismo, manifestó que, aunque reconoce que cometió un error, "deberían de ponerle una medalla por enfrentarse solo a una mafia".



El mandatario suspendido denunció en BLU Radio que en Bucaramanga hay una mafia que no lo ha dejado gobernar los últimos tres años y volvió a cuestionar al procurador Fernando Carrillo por la celeridad para abrirle un proceso.

"Al que le fue la mano fue al procurador Carillo. Para mí fue una bofetada que le hizo a la democracia", dijo Rodolfo Hernández.

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, continuará suspendido de su cargo, mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra por agredir a un servidor público.

"El único derrotado es el que baja los brazos, vamos a seguir luchando. No porque esté suspendido me voy a rendir”, añadió.