Delincuentes robaron bicicleta a la ciclista santandereana Ana Cristina Sanabria

Según contó la deportista santandereana, el hurto ocurrió a tempranas horas de la madrugada cuando ladrones violentaron los vidrios y ventanas e ingresaron a su vivienda en Tunja para hurtar 3 bicicletas.



“Fue sobre la 1 de la mañana, es lo que se logra visualizar en las cámaras de seguridad que hay en el sector. Al quitar unos vidrios pues se les facilitó abrir una puerta y sacar las bicicletas”, dijo Ana Cristina Sanabria.



Estas bicicletas tienen un valor de 25 millones de pesos y la bicicleta que le hurtaron fue una que le fue donada por el Indersantander hace 6 años y es la que utiliza para entrenar.



“Afortunadamente la bicicleta que robaron no fue la usada en los olímpicos ni la que me donó el gobernador de Santander, para las Contrareloj, pero si una que es muy importante para mí porque entreno con ella todos los días y me preparo para las competencias”, manifestó la ciclista.



La joven ya puso la denuncia ante las autoridades y espera que se dé con el paradero de este elemento que es fundamental para su entrenamiento.





