Denuncian que EPS no autoriza quimioterapia a niño de 9 años con leucemia

El niño fue diagnosticado en octubre pasado con Leucemia y su madre decidió emprender constantes viajes a Bucaramanga para que la EPS autorice los medicamentos y tratamientos que requiere el menor para vivir.



“La EPS solo me dice que espere y ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Mi hijo está en riesgo y está atrasado con las quimioterapias porque la EPS no le autoriza los medicamentos”, señaló Alba Ortega, madre del menor.



Esta mujer, que está en embarazo, también asegura que debe dejar solos a sus otros tres hijos para acompañar a su hijo de 9 años a la EPS. Estos desplazamientos demandan tiempo y dinero.



“Me veo obligada a interponer una tutela contra Emdisalud porque no he tenido respuesta mientras la vida de mi hijo está en peligro”, agregó Ortega.





