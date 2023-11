Después de dos meses murió mujer que resultó herida en explosión en el centro de Bucaramanga

Después de dos meses, mujer que resultó quemada en una explosión en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 17 con calle 41 del centro de Bucaramanga perdió la vida. Sus familiares piden investigar las causas de la emergencia.

Así las cosas, una mujer identificada como Kathleen Mayerly Aguilar, de 47 años murió después de permanecer 2 meses en cuidados intensivos al resultar gravemente quemada en el 70% de su cuerpo debido a una explosión que se presentó en su lugar de trabajo, por ese motivo tuvo afectaciones en los pulmones y en el cerebro.

“Ha sido una lucha muy dura porque entró por afectaciones en los pulmones a la Fundación Cardiovascular, eso conllevó a que tuviera una falla en los riñones, eso conllevó a que le hicieran una traqueotomía, eso conllevó a que también tuviera problemas en el cerebro, entonces fue una cosa tras otra, diálisis, mejor dicho, la verdad fue muy duro, los médicos trataron, hicieron lo imposible, pero en realidad el daño cerebral ya era muy grave y no se pudo hacer más”, dijo Walter Iván López, familiar de la víctima.

La emergencia que ocurrió cuando la mujer al parecer estaba rebasando unos químicos, aún tiene muchos vacíos, por ese motivo, los familiares de la víctima pidieron investigar a fondo los hechos ya que, la mujer al parecer no tenía ningún tipo de protección en su lugar trabajo como quedó evidenciado en un video donde se ve cómo pide auxilio en medio de la calle al verse envuelta en llamas.

“Ella se quemó lamentablemente laborando, no sabemos hasta este momento cuáles son las causas de las explosión y estamos esperando que la Fiscalía entre en materia de investigación para que por favor nos colaboren y se haga una investigación minuciosa para saber con claridad qué fue lo que ocurrió porque en realidad ella no tenía implementos de protección, no había un extintor a la mano y por eso demoró tanto ella con el fuego en su ropa y en su cuerpo, y todo eso es lo que nosotros entramos a mirar y que no tenemos claro”, agregó López.

