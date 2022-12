Diez jugadores salen de Atlético Bucaramanga para el segundo semestre 2017

Luego de haber logrado llegar hasta los cuartos de final de la liga del fútbol colombiano, tras la llegada de Fernando 'Pecoso' Castro a la dirección técnica, Atlético Bucaramanga aprovecha el descanso de mitad de año para conformar un nuevo equipo, mucho más competitivo y enfrentar el segundo semestre del rentado colombiano.



En un comunicado el equipo 'Leopardo' informó los nombres de 10 jugadores que no continuarán en el proceso del 'Pecoso' y confirmó que el delantero Darío Rodríguez no será inscrito por su lesión, de la que aún se recupera.



Este es el comunicado oficial del Atlético Bucaramanga:



El club Atletico Bucaramanga informa a los medios de comunicación, periodistas deportivos, aficionados y comunidad en general que los siguientes jugadores no continuarán para el segundo semestre en el equipo profesional que disputará la Liga Aguila II 2017 (en orden alfabético):



Jossimar Gómez, Christian Mafla, Yeison Mena, Miller Mosquera, Nicolás Palacios Alcides Peña, Diego Peralta, Pablo Rojas, Carlos Valencia.



Además no se inscribiría al goleador Dario Rodríguez quien volvería a las canchas a finales de octubre por su grave y conocida lesión.



Con el paraguayo Adalberto González se llego a un acuerdo amistoso y ya viajó a su país de origen.



La junta directiva y cuerpo técnico realizan las gestiones y contactos pertinentes para la contratación de nuevos refuerzos y la de los Sub20 Felipe Barragan, Jefferson Torres y Camilo Meza, con el objetivo de conformar un equipo competitivo para encarar el segundo torneo del año y buscar la primera estrella para el escudo leopardo.



La próxima semana se darán a conocer oficialmente los nombres de los nuevos jugadores del equipo.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM