Dineros del PAE Santander fueron desviados para comprar apartamento en Bucaramanga

Las irregularidades en la contratación del programa de alimentación escolar, PAE, en Santander, que hoy tienen en la cárcel a la secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona, y a otras dos personas, van desde la “adjudicación direccionada”, hasta una compra ficticia de tamales por 30 millones de pesos, que nunca fueron suministrados a los pequeños beneficiarios de colegios en 84 municipios.

El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que hay evidencias que demuestran que el contrato por cerca de 35 mil millones de pesos para los refrigerios y almuerzos de más 100 mil estudiantes, fue direccionado a favor del contratista, en este caso el consorcio Surcolombiana de Inversiones.

Martínez reveló en una rueda de prensa en Bucaramanga, que en la investigación por este caso de corrupción se descubrió que al menos 290 millones de pesos del programa PAE fueron desviados para la compra de un apartamento a nombre de un particular.

“Nuestros investigadores tienen evidencias de que esos recursos no fueron invertidos en frutas y verduras para los niños santandereanos sino en una fiducia para la compra un apartamento en la ciudad de Bucaramanga”, explicó.

Pero el Fiscal General fue más allá y explicó que el contratista del PAE Santander para el año 2016 tuvo un modus operandi para desviar recursos, subcontratando servicios en distintas regiones del país, que nunca se prestaron.

Tenían proveedores ficticios, contratado a proveedores que no prestaron los servicios alimentarios para los niños, subcontrataron con empresas de Meta, Huila y Tolima.

Contó cómo por ejemplo en fue subcontratado el suministro de tamales con una agencia de grúas de Acacías, Meta, por 30 millones de pesos.

“Allí pudimos constatar que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales, y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias y que, por supuesto, no sabían hacer tamales”, señaló.

Los niños beneficiarios del PAE Santander nunca recibieron los supuestos tamales porque, además, no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.

“Sin el señor Contralor encontró pechugas de 40 mil pesos, nosotros descubrimos tamales de 30 millones”, sentenció el jefe del ente acusador.

En ese mismo contrato, el municipio de Tarqui, Huila, se suscribió una compra por 20 millones de pesos para el suministro de postres con una empresa no está activa.

Martínez dijo que se descubrió que los dineros de esas falsas compras fueron consignados en la cuenta de Catalina Trujillo, quien todo indica, es la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los contratistas, que ha sido vinculado a la investigación.

