Ecopetrol plantea modernizar refinería de Barrancabermeja solo si hay Fracking

El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, condicionó la modernización de la refinería de Barrancabermeja a la extracción de petróleo a través de fracking, propuesta que causó rechazo en sectores políticos y ambientales de Santander que lo califican de “chantaje”.



La polémica declaración del titular de la estatal petrolera se dio en el Foro de Yacimientos No Convencionales en el puerto petrolero en el que líderes locales y regionales insistieron en la necesidad de ejecutar el Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB).



“Pues si no hay petróleo para qué hacemos PMRB. Debajo de nuestros pies está la solución del PMRB no solo de si sí o no hacerlo, sino está la decisión de cómo hacerlo”, dijo Echeverry.



El senador Mauricio Aguilar Hurtado consideró que es “un chantaje que el Presidente de Ecopetrol venga a condicionar la posible modernización de la refinería si se avala el fracking que es un daño al medio ambiente”.



De otra parte, la USO no ha fijado posición alguna hasta ahora y el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry, se mostró partidario de una explotación de petróleo “sostenible, compatible y amigable con el medio ambiente”.



