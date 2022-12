El 63% de los hoteles en Santander no cuenta con un sitio web eficiente

El estudio arrojó que solo el 9% de los sitios web resultan confiables para los usuarios y según los expertos se deben crear portales pensados en usuarios y posibles turistas que lleguen a la región.

El estudio se realizó a través de la plataforma www.website.grader.com de la mano con la empresa MediosTic. Los resultados muestran que en Santander, el 63% de los hoteles no tiene sitio web eficiente para ser competitivos.

Además, el 36% de las empresas cuentan con una página web, pero esta no alcanza a tener una calificación a aceptable en rendimiento y deben ser mejoradas. De la muestra el 15% no cumplen con los requerimientos mínimos. Y el 12% no cuenta cuentan con sitio web.

Señalan que a la hora de desarrollar un sitio web se debe tener en cuenta que sea responsivo, es decir; que se visualice correctamente en cualquier tipo de pantalla. Y solo el 44% de los sitios cumplen este aspecto.

El segundo aspecto es el de SEO (Search Engine Optimization), que al traducir su sigla quiere decir, Sistema de búsqueda optimizada, y hace referencia al manejo y administración de las claves o normas que hacen que los portales web sean más visibles en los motores de búsqueda.

El estudio concluyó que el 65% de los portales web del sector hotelero del departamento termina la evaluación de este ítem con calificaciones negativas, mientras que solo el 35% cumplen con esta condición.

Para Yolanda Díaz, Gerente del Hotel Posada Sueños de Antonio ubicado en Barichara, resulta de mucha importancia el marketing digital en el sector, porque muchas veces se tiene presencia en los canales digitales pero se no aprovecha de manera adecuada las posibilidades que estas ofrecen.

“El turismo es experiencial, no son camas, las TIC hacen que las personas en cualquier momento y desde el punto geográfico toman una decisión desde sus móviles para conocer no sólo lo que ofrece el hotel sino las posibilidades del destino como tal “, asegura la Gerente del Hotel Posada Sueños de Antonio.

Pero tal vez uno de los aspectos más relevantes es el de la seguridad, es la que peor calificación presenta. Todo sitio web debe contar con un certificado electrónico SSL (Secure Socket Layer), que no es más que un protocolo de seguridad desarrollado para proteger la transferencia de datos, así estos siempre viajarán por la web de manera encriptada.

En Santander la seguridad de las páginas web del sector hotelero es escasa, solo el 9% de los sitios resultan confiables para los usuarios. Eso quiere decir que de cada 10 hoteles que cuentan con una página web, solo 1 tendría navegación certificada por los protocolos SSL.

Para mejorar estos indicadores, la Asociación de Hoteleros de Colombia, Cotelco, Santander trabaja en formación de Gerentes y Directores de Mercadeo de los hoteles en marketing digital, así como talleres gratuitos que ayudan a desarrollar las habilidades necesarias en esa área que sigue siendo relevante para los turistas.

