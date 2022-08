“El campesino tiene la coca pero no tiene plata, no hay quien la comercialice”: alcalde de El Tarra

En su visita a El Tarra, el presidente de Colombia, Gustavo Petro , aprovechó para realizar un consejo de seguridad con el alcalde, Yair Díaz, y otros mandatarios de la región del Catatumbo, en donde hablaron sobre la inseguridad y los cultivos ilícitos de coca.

Jair Díaz, alcalde de El Tarra, Norte de Santander, en diálogo con Noticias de la Mañana Blu, habló sobre el consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro.

“Esa visita fue muy oportuna. Quedaron temas muy definidos como el de la crisis humanitaria de la región por los cultivos ilícitos, la inseguridad, la presencia de grupos armados, entre otras cosas. Participamos los 11 alcaldes y el gobernador de la región del Catatumbo” , dijo.

Según el alcalde de El Tarra, el presidente Petro vienen adelantando una reunión con los campesinos que cultivan coca en esa región para tocar temas como lo son las alternativas a los cultivos ilícitos.

“El gobierno plantea una pronta reunión con los productores de hoja de coca, de allí se va a escuchar a los productos y las alternativas para ir dándole tránsito a la disminución de cultivos. La idea es lograr que los campesinos lleguen a un acuerdo para que ellos mismos puedan disminuir esa producción”, aseveró.

Además, Díaz aseguró que no se pueden hacer cambios si no hay un compromiso de diferentes sectores sociales del país.

“Hay que tener compromiso con la mesa de diálogos regionales. Esto es un trabajo en conjunto y la alternativa es viable, pero no es fácil, se tiene que comprometer el Gobierno, los campesinos y las personas”, explicó.

En el Catatumbo también hay cultivos lícitos de coca, por lo que el alcalde de El Tarra aclaró que para mantenerlos al margen de la ley tienen que tener consigo un mercado productivo, pero por el momento, los cultivos ilícitos son los que más se benefician.

“No solo es que los campesinos dependan de esto, porque el campesino a pesar de tener la coca no tiene plata. Por lo tanto, se presenta una escasez, por eso la gente hoy busca las alternativas y el apoyo necesario para salir de ese problema. Hay grupos ilícitos que quieren entrar al dialogo, entonces ellos también tienen que tener compromiso para lograr la paz total que se habla”, aclaró.

Por último, Díaz explicó que le expuso al presidente Petro que no se pueden generar más cultivos ilícitos en la región porque afectarían a los campesinos que cuentan con cultivos lícitos.

“Cabe aclarar que también le expusimos al presidente Petro el tema de los cultivos lícitos, los costos están muy altos y no algunos no ven viable un proyecto con tan poco margen de ganancia, por lo que hay que trabajar para que estos no se conviertan en ilícitos”, finalizó.

