“El gobernador de Santander nos presionó para votar en la CDMB”: alcaldes de Vetas y Suratá

Los alcaldes de Vetas y Suratá, en Santander, manifestaron recientemente que la Gobernación de Santander los había presionado para que cambiaran su voto en la elección de la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y como no accedieron a las presiones les fueron abiertas investigaciones por parte de la Contraloría departamental.

La alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, fue apartada de su cargo por una investigación de la Contraloría por presuntas irregularidades en un contrato de adquisición de maquinaria amarilla, mientras que, al alcalde de Vetas, Hernán Bautista, le abrieron una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento y adecuación de acueductos veredales.

“Es una persecución política, porque ya tenemos la votación en la asamblea y es por eso. Porque realmente nunca me le he arrodillado al gobernador de Santander y es por eso por lo que lo hace. Durante el 2020 siempre estuve en el despacho de él buscando una cita y nunca me la dio y hoy de última hora, ya para hacer la votación en la asamblea de la CDMB, ahí sí me llama requiriéndome en el despacho de él, diciendo solamente que necesitaba hablar conmigo”, dijo Coronado.

La alcaldesa de Suratá, además, señaló que interpuso una acción de tutela “pidiendo ante un juez constitucional la explicación de esos actos arbitrarios, ilícitos y extralimitados, preferidos en su contra. Y también he solicitado la intervención funcional, excepcional del contralor general y del auditor general”.

“Notamos presiones para que se agilizaran procesos, por ejemplo, en mi caso el 039 que se apertura esta semana, casi sin fundamento, sin argumentos y sin darnos la oportunidad para buscar los documentos para ir a los entes de control, pues digamos que es triste porque no debería ser este el motivo. De mi parte rechazo que se busquen intereses políticos a través de estas investigaciones de los entes de control, tengo mi conciencia tranquila”, manifestó el alcalde de Vetas, Hernán Bautista

