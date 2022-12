El método ‘Pecoso’: los números que llevaron a Bucaramanga a la clasificación

Apenas 9 puntos había obtenido el Atlético Bucaramanga, de la mano de Harold Rivera y Edgar Moreno (DT encargado), pero la crisis terminó con la llegada de Fernando Castro y su lema de trabajar con dedicación, comenzó a trabajar incluso antes de firmar contrato y consiguió sumar 20 unidades de 33 en juego, lo que significa un rendimiento del 60.7 %.



Hizo del estadio Álvaro Gómez Hurtado (Floridablanca) un fortín, ganó cinco partidos y empató uno. El punto flojo fue en condición de visitante, ahí perdió en tres ocasiones, igualó uno y venció en otro.



De los 11 goles que marcó su equipo, cinco fueron de Jhony Cano y tres de Jhon Fredy Pérez, a quien en el Deportivo Cali (2015) no le dio mucha continuidad, pero en este semestre le ha brindado confianza para que demuestre sus cualidades con el balón.



En total, ‘El Pecoso’ logró, en la fase todos contra todos, seis triunfos y dos empates, no pudo salir victorioso en tres encuentros. Además, recibió ocho tantos en contra.



Ahora se viene Millonarios, escuadra que ocupó la cuarta posición en la tabla y no enfrentó en la primera ronda. El duelo fue por la tercera fecha y quedó 3-0 a favor de los ‘embajadores’.



El partido de ida de los cuartos de final será este miércoles, sobre las 8:00 p.m., en el Álvaro Gómez Hurtado, una plaza difícil para los visitantes.



BLU RADIO BUCARAMANGA / Con informacion de Gol Caracol