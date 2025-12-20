En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Ni el Magdalena ni el Cauca: este es el río más frío que atraviesa una ciudad

Ni el Magdalena ni el Cauca: este es el río más frío que atraviesa una ciudad

El río Guatapurí representa uno de los mayores patrimonios naturales del departamento del Cesar y una pieza fundamental para Valledupar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad