Ni el Magdalena ni el Cauca: este es el río más frío que atraviesa una ciudad

En el programa Travesía Blu en 'Paisaje sonoro' se destacó al río Guatapurí como uno de los escenarios naturales más representativos del Cesar. Durante la emisión se mencionó que hcae su recorrido atravesando la ciudad de Valledupar, su origen en la Sierra Nevada de Santa Marta y la importancia que tiene tanto para el entorno natural como para la identidad cultural de la región.

El río Guatapurí nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las montañas más altas y especiales del país. Desde allí, recorre cerca de 80 kilómetros hasta unirse al río Cesar, que más adelante conecta con el Magdalena. Su nombre significa “agua fría”, una característica que lo identifica, ya que sus aguas mantienen una temperatura baja incluso en los días más calurosos de la región.

El comportamiento del río cambia según la época del año. En temporada de lluvias el caudal aumenta y el río baja con más fuerza, mientras que en los meses secos su nivel desciende de forma notable. Estos cambios afectan tanto a las personas que viven cerca como a los animales que dependen del agua para sobrevivir.

El río Guatapurí, departamento del Cesar Foto: captura YouTube

El Guatapurí es hogar de varias especies de peces y fauna acuática propias de la Sierra Nevada. Además, resulta fundamental para el abastecimiento de agua y para mantener los ecosistemas que rodean su cauce.



Su presencia contribuye al bienestar de miles de habitantes del Cesar, que encuentran en el río una fuente de vida y un espacio natural clave para la región.

Más allá de su importancia ambiental, el río tiene un gran valor cultural, pues es un símbolo del vallenato y aparece con frecuencia en canciones, historias y tradiciones populares.

Para muchos habitantes, el Guatapurí representa un lugar de encuentro, descanso y conexión con la identidad local, especialmente en Valledupar.

Sin embargo, el río también enfrenta dificultades debido a la contaminación, el crecimiento urbano y el uso irresponsable del agua, los cuales afectan algunos tramos de su recorrido, sobre todo cerca de la ciudad. Lo que genera preocupación entre autoridades y ciudadanos, que ven la necesidad de proteger este recurso natural.