El puente Hisgaura todavía no está al servicio de la comunidad

El puente Hisgaura, una obra que tuvo un costo de más de $100.000 millones, al parecer, se está convirtiendo en un nuevo ‘elefante blanco’ que adorna las agrestes montañas del oriente del departamento de Santander.



Actualmente la empresa española Sacyr está colocando unos faldones metálicos para tapar las ondulaciones que hacen ver como un acordeón el puente ubicado sobre la vía a Málaga.

Le puede interesar Invias asegura que puente Hisgaura no se ejecutó como estaba acordado



“Le están colocando más peso al puente, es una carga adicional que no sabemos cómo afectará a la estructura, que tiene siete meses de construida y aun no se ha entregado al servicio”, aseguró Danil Velandia, veedor ciudadano.



Señaló que el puente aún no cuenta con luces, alumbrado, esquema de seguridad y los accesos son trochas.



La subdirectora del Fondo Adaptación, Lina María Barrera, afirmó a principios de 2019, luego de una reunión con el gobernador de Santander, Didier Tavera, que “muy pronto se entregará el puente a la comunidad, pero siguen analizando los estudios técnicos y de carga presentados por la empresa Sacyr”.