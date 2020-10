Elena Stachenko, la investigadora UIS que está entre los 60 científicos más influyentes del mundo

La profesora e investigadora de la Universidad Industrial de Santander, UIS, Elena Stachenko, por segunda ocasión está dentro del importante grupo de los 60 científicos más influyentes del mundo, según la la revista ‘The Analytical Scientist’.

El listado destaca a los 10 mejores investigadores en ciencias analíticas en Asia, África, Europa, Australia, América del Sur y América del Norte.

Este reconocimiento fue otorgado con base en las nominaciones hechas por la comunidad científica de la revista, de acuerdo con la calidad de las investigaciones realizadas, la importancia de sus publicaciones, entre otros aspectos de interés relacionados con el trabajo de cada investigador.

“A menudo, la gente no entiende para qué sirve la ciencia o por qué deberíamos invertir en ella. Por esta razón, es fundamental que las ideas científicas se comuniquen al público. Las instituciones financieras no siempre comprenden la necesidad de invertir en ciencia fundamental y buscan únicamente aplicaciones e innovaciones. La burocracia excesiva también disminuye el crecimiento de ideas nuevas y creativas en la ciencia, ya que pueden no estar entre las de moda o rentables en un momento dado”, dijo la investigadora.

En el 2016 también fue reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes en las ciencias analíticas del mundo.

La investigadora Elena Stachenko es de Rusia pero se desempeña desde 1983 en el campo de la docencia e investigación en la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la UIS. Es Doctora en Ciencias Químicas y en Química Orgánica e Instrumental de la Universidad Druzhbi Narodov de Moscú, URSS.