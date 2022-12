En hospitales de Soto Norte en Santander faltan médicos para atender a pacientes con COVID-19

Una grave situación atraviesa los hospitales de la provincia de Soto Norte en Santander, el aumento de pacientes COVID-19 desbordó la capacidad de atención.

Según dieron a conocer gerentes de estas instituciones de salud, hay hospitales que solo están atendiendo urgencias, no cuentan con personal médico y tampoco para el proceso de vacunación.

Julián Mauricio Pedraza, gerente del Hospital San Antonio del municipio de Rionegro, dijo que la falta de personal médico afecta a tal punto que pacientes van a tener que ser trasladados al área metropolitana de Bucaramanga porque no tienen cómo atenderlos.

“Esto va a terminar de agravar toda a situación que se viene presentando en el área metropolitana, porque si no contamos con un primer nivel fortalecido y que resuelva las situaciones que se nos están presentando, todos esos casos van a derivar en el segundo nivel”, explicó Pedraza.

En el municipio de Matanza desde hace unos días se suspendió la atención de consulta externa y solo atienden urgencias.

“En razón a que contamos con un solo médico rural y no ha sido posible conseguir otra plaza porque, o bien no tenemos rurales que quieran venir a nuestros municipios, o bien porque la expectativa salarial de los médicos generales es muy alta para nuestro presupuesto”, aseguró Julián Pinzón, gerente del Hospital de Matanza.

Nilson Rojas, gerente del Hospital del municipio de Charta, pidió apoyo del gobierno departamental para adquirir insumos necesarios para la atención a personas que están llegando al centro asistencial con problemas respiratorios.

“Se hace necesario que a través de los comités de gestión del riesgo o a través de la declaratoria de emergencia se inviertan recursos para la atención de la pandemia de COVID, estos pueden ayudar en el contrato de personal o contrato de insumos. Vamos a necesitar inhaladores e insumos necesarios para garantizar la salud de los pacientes”, expresó.