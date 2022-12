En Santander crearon drone que destruye minas antipersonal

Los estudiantes de la UIS Luisa Fernanda Ruiz y Edwin Alfonso Arenas de la Escuela de Ingenierías Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones de la UIS, egresados SENA creadores la empresa Soluciones Robóticas Ferney López y Rafael Vides (líder de la propuesta) y el grupo RadioGis, constituyeron el equipo humano que ganó el reality.

Publicidad

El robot hace parte de uno de los 10 grandes inventos que participaron en este primer reality show interactivo del mundo “El Gran Inventor”, iniciativa que llegó a Colombia buscando un proyecto innovador capaz de cambiar la vida de miles de personas y dejar huella en la historia de la humanidad.

En la UIS el grupo de investigación RadioGis dirigido por el profesor Homero Ortega y el grupo CEMOS, dirigido por el profesor Daniel Sierra, venían invirtiendo esfuerzos en el desarrollo de una nariz electrónica, con apoyo de la Universidad de Pamplona, para detectar el vector que transmite el mal de Chagas. Por el otro lado, los creadores de la empresa Soluciones Robóticas se dedicaban, en la ciudad de Apartadó, a temas de robótica, pero tenían un compromiso demostrado en la destrucción de minas antipersonas.

Publicidad

Pero la chispa de la innovación saltó con verdadera fuerza al unir todas las ideas en torno a un solo interés común – aportar a la paz de Colombia.

Publicidad

Se llegó así a la idea del primer prototipo de este robot que integra una nariz electrónica y un drone aéreo-terrestre capaz de recorrer varios kilómetros, monitoreado por un sistema en tierra y con otras capacidades admirables como la posibilidad de: identificar diferentes tipos de explosivos mediante la detección de aroma que emiten, acercarse por aire o por tierra hasta donde se encuentra una mina antipersonal para colocar allí un dispositivo especial que luego es accionado desde el aire para destruir la mina sin que persona alguna deba siquiera acercarse a ella.

Como explica Edwin Arenas, quien dedicó su tesis de grado al montaje de la componente sensórica: “la nariz electrónica consta de un sistema de sensores de gas, capaz de captar las moléculas de los olores emanados en los artefactos explosivos con los que han sido fabricadas las minas antipersona. Aunque ya existe una primera versión de esta nariz, nos dedicamos a mejorarla permanentemente”.

Publicidad

“Las pruebas desarrolladas con apoyo de diversas entidades de seguridad del Estado, permitieron obtener resultados asombrosos: la nariz podía aprender a diferenciar explosivos de una manera similar a como lo hace un sabueso, pero podía incluso detectar el olor de explosivos que la nariz del ser humano o la del sabueso no podían hacer. Entonces fue posible soñar con un sabueso electrónico, capaz de correr y de volar para llegar de manera ágil hasta las minas ubicadas en los lugares más inverosímiles y destruirlas”, indicaron los inventores.

Publicidad

Según cifras de la Dirección contra Minas, en Colombia durante el 2015 se presentaron 142 casos de miembros de la fuerza pública que resultaron heridos por este tipo de artefactos, dejando también 14 muertos; mientras que en la población civil fueron 49 casos de heridos y 17 muertos en todo el territorio nacional.

“Sentimos que tenemos un compromiso con nuestro país; no solo con los militares que a diario exponen su vida, sino también con los campesinos que ya no quieren recorrer sus campos por temor a ser alcanzados por una mina. También con los animales, aunque no los vemos en diarios y televisión, también han sido víctimas de esta problemática”, explicó Luisa Fernanda quien dedica su tesis de maestría a lograr que las máquinas aprendan a reconocer olores.

Publicidad

El reality ‘El Gran Inventor Colombia’ inició en febrero de este año y se desarrolló como un juego de bolsa de valores en el que los visitantes descargaban la aplicación móvil ‘El gran inventor’, (disponible para Android y IOS) para comprar y vender acciones, usando dinero virtual del participante con el invento que les atraía.

Publicidad

El jurado estuvo conformado por personas de reconocimiento nacional como la directora de Colciencias, Yaneth Giha Tovar, y el presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo entre otros.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM