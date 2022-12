Estudiantes en Rionegro denuncian que están recibiendo alimentos del PAE incompletos

Los estudiantes del colegio Juan Pablo Segundo de Rionegro, Santander, denunciaron que no han recibido completa la ración de alimentos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, desde que regresaron de vacaciones.



Según los denunciantes, esta semana, tras finalizar el periodo de descaso, “solo recibieron el complemento alimentario una vez y les llegó incompleto”.

La personera de la institución, Silvia Gualdrón, contó en BLU Radio lo que sucedió.



“Solo nos dieron el martes, del miércoles en adelante no nos volvieron a dar refrigerio y el martes solo nos dieron leche y galletas sin fruta. Además de eso, los almuerzo que se estaban dando no los hemos vuelto a recibir desde que entramos de vacaciones”, ratificó.



La secretaria de Educación de Santander, Doris Gordillo, explicó que la situación se debe a que el operador solicitó que los alimentos no se prepararan en sitio sino que lleguen industrializados, pero esta petición aún está en trámite.

