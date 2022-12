Exasesora de prensa denuncia acoso laboral en la Alcaldía de Bucaramanga

Tras ser declarada insubsistente por el alcalde Rodolfo Hernández, la periodista Ruby Morales, quien se desempeñó como asesora de prensa del mandatario desde la campaña política, denunció que fue víctima de acoso laboral y maltratos de parte de varios altos funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga.



La comunicadora aseguró que su salida de la entidad se debió a que hubo choque de interpretaciones de los principios de gobierno del ingeniero Rodolfo Hernández que terminó en un acoso laboral.



“Quienes llegaron a la administración eran del sector privado, hubo choque de interpretaciones de los principios de la lógica ética y la estética, se configuró un ambiente muy hostil porque yo no acepté cumplir órdenes inadecuadas que iban contra los principios éticos del periodismo, como escribir falsedades en documentos públicos o cargos que no existen”, explicó Morales.



Añadió que el mismo alcalde Rodolfo Hernández en tono brusco le exigió que cumpliera con las órdenes de sus superiores aunque para ella eran inadecuadas y por eso denunció ante la oficina de personal de la alcaldía el acoso.



“Me sentí censurada en materia de mi función como periodista, todo esto me trajo problemas médicos, he estado convaleciente por este tema”, dijo.



Ruby Morales lideró el equipo de prensa del alcalde Rodolfo Hernández en los primeros nueve meses de mandato hasta cuando fue nombrada como jefe de ese grupo la periodista Jazmín Rodríguez, con quien asegura tuvo muchas diferencias.



La periodista analiza la posibilidad de entablar acciones judiciales por su caso.





