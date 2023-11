Denuncian que no aparecen los restos donde fue enterrado un familiar en Cúcuta

En la capital de Norte de Santander (Cúcuta) se registró un hecho insólito cuando familiares de Carlos Rodríguez Morantes llegaron al cementerio central para exhumar los restos. Sin embargo, al llegar al sitio se encontraron con que la bóveda estaba vacía y sin ningún rastro del cuerpo.

De inmediato la familia acudió a Marco Duarte, el administrador del cementerio central de Cúcuta, quien luego de registrar los datos del entierro -que sucedió hace 4 años- notaron que donde se encontraba la lápida, que era la bóveda 18, estaba mal puesto, pues, según el registro indicaba que era la 25, pero ahí tampoco estaban los restos del familiar.

“Posiblemente lo sacaron. No se sabe qué pasó en este proceso, la verdad. No puedo decirle. Yo no estaba en la administración en ese momento", dijo Duarte en diálogo con Noticias Caracol.

Por su parte, Eduardo Rodríguez, hijo de Carlos, aseguró que no entendían cómo algo así pudo suceder y le piden a las autoridad que ubiquen el cuerpo de su padre para poder hacer el proceso de su cuerpo como se debe, o que al menos den cuenta de la situación actual.

“Eso es algo extraño, nos sorprendimos todos, todos quedamos sorprendidos al no ver nada. Si hubieran sacado el cuerpo de mi papá para meter otro, pues hubiera estado otro cuerpo ahí, pero nada. El día del entierro, bregamos para subirlo a la bóveda, estuvimos hasta lo último que el sepulturero nos dijo que iba a taparla con la lápida”, dijo.

Por ahora, se desconoce qué fue lo que sucedió, pero la Secretaría de Gobierno de Cúcuta y las autoridades se comprometieron a dar con el paradero de los restos de Carlos Rodríguez Morantes para que este pueda tener su proceso junto a su familia, como todos tienen su derecho.

