“Feliz porque me dieron otra oportunidad de vida”: estudiante que se salvó de morir en accidente

Desde la habitación en el Hospital Regional de Málaga donde se recupera de raspaduras y un golpe en su ojo izquierdo, producto del accidente del bus escolar que rodó por un abismo, Jhon Kalet Jaimes agradece por estar vivo de milagro.

“Feliz porque me dieron otra oportunidad de vida”, fueron sus palabras.

Publicidad

Jhon, de 13 años y quien cursa octavo grado en el Instituto Técnico Laguna de Ortices, es uno de los 16 estudiantes que se salvaron del trágico accidente que cobró la vida de seis de sus compañeros.

Tranquilo y guardando reposo, recordó cómo el bus se fue al abismo.

“Estábamos ahí, veníamos en la buseta cuando creo que la buseta se quedó sin frenos y se fue abajo, cuando el bus se fue de la carretera para abajo me pegué en la cabeza y quedé inconsciente después yo creo que salí expulsado del bus, rodé, tuve estas laceraciones y mi tío Orlando me sacó el fue por el carro y sacó a los hijos de él, mis primos, y a mi y me trajeron al hospital”, contó Jhon.

En el hospital de Málaga Jhon Kalet permanecerá por uno o dos días más según orden médica y según las directivas del centro asistencial siete menores que se encuentran en este centro asistencial serán dados de alta en las próximas horas.

Publicidad