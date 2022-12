Funcionaria del Concejo de Bucaramanga denuncia agresión de concejal durante debate

Las tensiones entre las bancadas mayoritaria y minoritaria en el Concejo de Bucaramanga desencadenaron un episodio de una supuesta agresión verbal e intimidación del concejal del Polo Democrático, Jorge Flórez, hacia la secretaria jurídica de la corporación, Andrea Meza.

Según denunció públicamente la funcionaria, durante un debate que se realizaba en el cabildo, sobre el proyecto de acuerdo que busca condonar el impuesto predial a varias familias damnificadas del sector de Las Brisas, el concejal Flórez la increpó de manera irrespetuosa, tras un comentario que ella le hizo cuando el cabildante grababa un video de la sesión.

Según la denuncia, en medio de un receso que tuvo la sesión se presentó un altercado entre otros dos concejales, Flórez comenzó a grabar con su celular y la secretaria Mesa le sugirió que no fuera a publicar el momento en las redes sociales.

“Me le acerqué y le dije respetuosamente: concejal, ¿está grabando eso para subirlo a redes?, eso no le ayuda en nada al Concejo. Me retiré y en ese momento el concejal se viene hacia mí, gritándome que yo era la jurídica, que ocupara mi lugar, creo que si hubiera estado cerca me agrede, fue un momento muy humillante para mí, me asusté, incluso otro concejal tuvo que intervenir”, dijo la secretaria jurídica.

Consultado por BLU Radio, el concejal Jorge Flórez negó haber agredido a la abogada Meza y calificó el episodio como una estrategia política de su opositor, el también concejal Jaime Andrés Beltrán, quien sería padrino político de la secretaria Meza.

“Yo comencé a grabar, sentado desde mi curul, el momento cuando se presentaba la discusión entre los concejales Henry Gamboa y Cleomedes Bello, y la abogada se me viene por detrás a decirme palabras soeces y a decirme que no grabe, tratando de intimidarme, entonces yo paro la grabación y desde mi puesto le dijo que siempre ha sostenido, que el concejo es un recinto público, que no se le puede taparle a la ciudad lo que allí pasa, pero nunca la insulté”, dijo en su defensa.

Según Flórez, Andrea Juliana Meza lo está señalando porque “es cuota del concejal Beltrán”.

