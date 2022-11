Golfista María José Uribe llegó a Bucaramanga sin su equipo y aerolínea no responde

La santandereana María José Uribe, una de las golfistas colombianas más destacadas en el circuito internacional, se encuentra en Bucaramanga donde tenía planeadas dos semanas de entrenamiento, pero su agenda se retrasó porque su equipo no llegó en el vuelo en el que ella arribó a la capital de Santander.



“Venía de México con Avianca, hice todos los trámites respectivos incluso pagando una nueva tarifa que ahora cobran por los equipo de golf cualquiera sea su peso, pero llegué a Bucaramanga el domingo a las 4 de la tarde y no apareció mi equipo”, explicó la campeona santandereana a BLU Radio.



Uribe reclamó de la aerolínea que ni siquiera ha recibido una llamada o un mensaje explicándole que pasó con su equipo de golf o que retrasará la agenda de entrenamiento que tenía preparada en Bucaramanga.



“Lo mínimo que espero que me digan que ya encontraron el equipo o me digan en cuanto tiempo va a llegar pero no he tenido ninguna información”, señaló.



La aerolínea Avianca no se ha pronunciado sobre las causas del incidente que retrasó la llegada de los palos de la golfista santandereana.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM