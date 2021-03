Hasta con palos de escoba golpearon a presuntos ladrones en pleno centro de Bucaramanga

Dos presuntos ladrones resultaron heridos tras ser fuertemente golpeados por un grupo de ciudadanos que, hasta con palos de escobas, los enfrentaron tras ser descubiertos, al parecer, cometiendo un robo.

El hecho quedó registrado en las cámaras celulares de varios ciudadanos. Algunos de los transeúntes intentaron evitar las agresiones.

#Video Ciudadanos se enfrentaron a dos presuntos ladrones y los golpearon hasta con palos de escoba. Ocurrió en la carrera 26 con calle 36 de Bucaramanga https://t.co/F5aahpXw5N pic.twitter.com/ySz1bzgEtm — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) March 25, 2021

“Con la moto no, no me pegue, yo no soy ladrón”, se alcanza a escuchar a uno de los presuntos delincuentes.

La agresión sucedió en la carrera 26 con calle 36 de Bucaramanga, hasta donde llegaron los policías para atender la situación.