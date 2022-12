He recibido amenazas contra mi vida: subcontralor de Bucaramanga

Según el funcionario, estas amenazas han llegado a través de redes sociales donde directamente lo intimidan con atentar contra su integridad y en grupos de WhatsApp ha sido víctima de difamaciones.



“Todo esto tiene relación al proceso que se lleva pro presuntos actos de corrupción y un presunto daño fiscal que se comete con un contrato celebrado en el Acueducto de Bucaramanga”, señaló Rolando Noriega.



El subcontralor también aseguró que la Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección ya están al tanto de estas intimidaciones



“Uno entiende las pasiones políticas de sus seguidores pero en los grupos donde me difaman está liderando el propio jefe de gobernanza de la Alcaldía. Nosotros solo estamos cumpliendo nuestro trabajo y temen que les tumben su discurso anticorrupción pero debo velar por los recursos públicos de la ciudad”, agregó Noriega.



El subcontralor pide al alcalde de Bucaramanga que se defienda en el proceso y que no tome una postura de rechazo a la investigación.



En cuanto a las acusaciones que ha hecho el mandatario local donde lo acusa de ser el recaudador de los contratistas del gobierno de Lucho Bohórquez señaló que son opiniones personales y que no entrará a discutirlas.



“Si el señor Rodolfo tiene pruebas pues denuncie, aconsejarle que haga menos discurso y presente más pruebas si es que las tiene en mi contra. Tiene un discurso muy bonito y si se lanza hasta yo voy y le voto pero si está inmerso en investigaciones pues se cae”, añadió.



Por último aclaró que la cuenta embargada del alcalde no corresponde a su salario y que está en manos del mandatario decidir si seguirá donando los recursos a los jóvenes pilos.



