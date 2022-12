Huevos Kikes podría cerrar en el Valle y Cauca por afectaciones del paro nacional

Los bloqueos que se mantienen en el Valle del Cauca y en el Cauca en medio del paro nacional, han generado graves afectaciones al sector avícola.

En medio de una sesión de la Cámara de Representantes, el presidente de la empresa Incubadora de Santander conocida por su marca Huevos Kikes, Juan Felipe Montoya, dio a conocer la grave situación por pérdida de animales y millones más que están sin alimento por cuenta de los bloqueos en las vías.

"En la compañía tenemos un millon de aves en ayuno y entraron hoy cuatro millones adicionales que son las que tenemos en el suroccidente produciendo, la afectación mínima del número de unidades producidas será de tres meses", explicó.

Ante el difícil panorama, Montoya no descartó la posibilidad de cerrar en el suroccidente del país.

"Sin descartar la posibilidad que la compañía se vaya y cerremos definitivamente las puertas. Somos 1.600 personas en el suroccidente del país, somos 2.500 personas que trabajamos directamente para Incubadora de Santander y Huevos Kikes", aseguró.

También reclamó al Gobierno Nacional por la falta de acompañamiento y soluciones a la problemática.

"Nos sentimos abandonados por el Gobierno Nacional, pero llevamos 12 días y no pasa nada", indicó.

El presidente de la compañía además dio a conocer que la industria avícola del suroccidente del país tiene 100 millones de huevos y 10.000 toneladas de pollo represadas que no han podido salir de esta zona del país.

"Hay tres millones de pollos que se produjeron en los últimos 12 días y que no han tenido salida y han tenido que ser sacrificados sin poderlos llevar a los clientes, no es nuestro me refiero a lo que pasa con la industria del sur occidente".

Además, expresó su preocupación por riesgo de desabastecimiento si no se habilitan corredores humanitarios para pasar los alimentos.

"El 35% de los papas de las gallinas están en el Valle del Cauca, si se mueren no vamos a tener ponedoras, no vamos a tener hijas y no vamos a ser capaces de producir huevo", aseguró Montoya.

Finalmente, le pidió a los congresistas la intervención para superar la crisis en la que se encuentra el sector el sur occidente del país por cuenta de los bloqueos en las vías.

Esta es la intervención eel presidente de Huevos Kikes, Juan Felipe Montoya: