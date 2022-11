Hugo Aguilar reconoce que compró Porsche en 2015, pero asegura que ya no es suyo

En medio de la lluvia de críticas al exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar, tras haber sido fotografiado conduciendo un Porsche convertible por la calles de Bucaramanga, el polémico exmandatario reconoció que el vehículo sí fue de su propiedad.



En entrevista al periódico local EL FRENTE (la única que hasta ahora ha dado Aguilar) reconoce que compró en 2015 el Porsche, avaluado en más de 350 millones de pesos.



“Efectivamente yo compré ese vehículo en el año 2015, pero después me vi en aprietos para pagar los honorarios de abogados y lo vendí en el año 2016 a un ingeniero que tiene una empresa de seguros, que vende vehículos”, argumentó Aguilar.



Sobre las fotografías tomadas por la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Saray Giraldo, el coronel Aguilar respondió que le estaba haciendo un favor a quien se lo compró.



“Hace poco vinieron de Bogotá, de la compañía Porsche, para hacerle mantenimiento a los vehículos de personas y familias residentes en el conjunto residencial Ruitoque por lo que el ingeniero me llamó y me dijo que yo tenía a mi nombre la garantía de mantenimiento del Porsche que negociamos por lo que quería saber si era posible que yo llevara el vehículo", explicó.



Agregó que luego de la revisión, le hizo el favor al ingeniero de llevar el vehículo a un lugar acordado y "ahí me subí en el vehículo con mi hija menor".



Sin embargo, la versión de que iba con su hija no corresponde con la revelación del periodista Daniel Coronell quien, en una columna de la Revista semana, demostró que la acompañante de Aguilar era Mónica María Barrera, su excompañera sentimental.



El exgobernador Hugo Aguilar Naranjo asegura en la entrevista que está cumpliendo con el acuerdo al que llegó con la Unidad de Víctimas, pagando un millón de pesos mensualmente, para reparar a las víctimas, tras haber sido condenado a más de 9 años de cárcel y el pago de una multa de 6 mil 300 millones de pesos.



