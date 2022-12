¡Indignante! Periodista argentino llamó “asqueroso” al colombiano Wilmar Barrios

El periodista argentino Gustavo López generó una polémica al insultar al colombiano Wilmar Barrios, actual jugador de Boca Juniors, en medio de una transmisión del programa que conduce, 'De una, otro buen momento'.

En la mesa de trabajo del programa deportivo hablaban de las camisetas de jugadores de Boca que les gustaría tener. López sorprendió a sus compañeros diciendo que la casaca de Barrios no quisiera tenerla porque le parecía un “asqueroso”.

“Me gusta la de Tevez, no la de Barrios (…) la de Barrios no me va. Es un asqueroso ese Barrios", manifestó López.

El conductor fue reprobado a algunos presentes, quienes también le preguntaron por qué su rechazo hacia el mediocampista.

“Lo vi en persona y no lo quiero, no me gusta, no me gusta”, concluyó diciendo.

El comentario ha causado indignación, por lo peyorativo del calificativo que usó para hablar de Wilmar Barrios.

Escuche cuando Gustavo López llamó "asqueroso" al jugador de Boca Juniors.



