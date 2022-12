Justin Bieber sí se casó, asegura el tío de la que hoy sería su esposa

Luego de que varios medios especularan sobre el matrimonio clandestino de Justin Bieber y Hailey Baldwin en un juzgado en Nueva York, un tío de la que hoy sería su esposa lo corroboró.



En medio de la alfombra roja de los premios Emmy, Alec Baldwin confirmó que la famosa pareja se había casado.

“Ellos fueron y se casaron. No sé cuál es el problema", dijo el actor de 60 años cuando le preguntaron sobre los rumores.



Hace una semana, la revista People informó que el cantante de 24 años y la modelo de 21 años se casaron, sin esperar la aprobación de sus familiares para realizar la improvisada unión.



De acuerdo con este medio de comunicación, Justin le habría dicho las palabras: "No puedo esperar para casarme contigo, cariño", mientras estaban en el juzgado.



La feliz pareja no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, una fuente cercana a ellos le dijo a las revistas People y Marie Claire que más adelante planearán una boda acompañados de sus familiares y amigos.