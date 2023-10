“La gente me veía como una persona que Petro había sacado del Gobierno”: Juvenal Díaz

El nuevo gobernador electo de Santander, Juvenal Díaz , quien obtuvo 423.000 votos, habló con Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre su proceso para llegar al cargo y los planes que tiene para su periodo de gobierno.

“Hicimos una campaña política, una campaña donde no hicimos lanzamiento, ninguna reunión grande, no hicimos cierre, tampoco repartimos plata a los políticos. La gente compró el discurso y fue una votación contundente, más de 200,000 votos sobre el segundo, me parece a mí que nos da la legitimidad para revisar todo lo que se está haciendo en Santander”, afirmó.

Según el gobernador, el paso a seguir después de ganar las elecciones es hacer el empalme con la Gobernación saliente, lo que quiere decir que junto a su equipo analizarán todo lo que está pasando en la región para continuar y mejorar la gestión de los proyectos. Ese empalme, según Díaz, se basa en tres pilares: la transición, lo técnico y lo transparente.

“Ya estamos organizando el equipo de empalme, de hecho es un equipo de empalme de tres ‘T’; de transición, lo bueno lo mantendremos, lo malo lo corregiremos; técnico, no tiene nada que ver con el gabinete, los que estén ahí en la mesa van a mirar el estado de la Gobernación; y transparente, vamos a invitar a la prensa, los entes de control, los gremios a que nos ayuden a recibir la Gobernación”, señaló.

Publicidad

Al mismo tiempo, el antes general, indicó que busca crear un comité de revisión estratégico institucional, para que sea eficiente la administración de la Gobernación en el nuevo periodo que va a comenzar.

“Vamos a revisar cómo está funcionando, cuál es la organización de la Gobernación de Santander, crearemos un comité de Revisión Estratégico Institucional que nos va a decir, mire está funcionando así, esto no sirve, reduzcamos esto acá, reorganicemos acá, para saber cómo está funcionando la Gobernación y que sea eficiente esa administración”, indicó.

Según Díaz, él se ganó el corazón de los votantes cuando visitó los 87 municipios de la región santandereana para hablar con las personas, mientras hizo la recolección de las firmas; además presentó una propuesta clara de gobierno, en el que prometió un “Santander seguro, próspero y sostenible”.

Publicidad

“La gente me veía como una persona que Petro había sacado del Gobierno, como una persona que iba a tener el carácter para ser el vocero de los santandereanos”, añadió.

“Yo voy a ser el vocero de los santandereanos, que iba a transmitir todas las inquietudes que tenemos, estamos preocupados por la seguridad, estamos preocupados porque no hay dolientes en algunas cosas, pero que iba a ser respetuoso, pero con mucho carácter, necesitamos que nos escuchen, necesitamos ajustar algunas cosas, desde lo regional lo podemos hacer, eso fue lo que yo también ofrecí, que yo podía ayudar a mejorar la política de seguridad con herramientas regionales que existen. Una de ellas es el liderazgo, otra es el dinero que tenemos en la cuenta, otra las campañas para incentivar la incorporación de soldados y policías para recuperar el pie de fuerza para tener control territorial”, indicó.

El nuevo gobernador aseguró que su gabinete va a “ser un gabinete que tenga los méritos para poder hacer las cosas bien por Santander”.

“Los secretarios llegan es a trabajar, no a representar cuotas políticas, porque yo en verdad me comprometí a cambiar la política de Santander, a hacer las cosas bien y eso es lo que vamos a hacer”, puntualizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa: