“La violencia no solucionará nada”: alcalde de Bucaramanga tras protestas

Los hechos de vandalismo que se han registrado desde el fin de semana en Bucaramanga y el área metropolitana y que han dejado millonarias pérdidas en el comercio, entidades bancarias, e instituciones públicas, generó el llamado al diálogo por parte del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a los manifestantes.

“En Bucaramanga estamos abiertos al diálogo para llegar a acuerdos que respeten la vida y los derechos de la ciudadanía”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “la violencia no va a solucionar nada. Ayer Floridablanca, Santander, vivió una noche de miedo y violencia, Solidaridad y empatía con las personas afectadas”.

El director de Fenalco en Santander, Alejandro Almeyda, en representación del gremio de comerciantes rechazó los actos de vandalismo.

“Destruyeron el 86% del comercio por donde pasaron las marchas, el día de ayer cuantificamos más de $3.000 millones solamente las pérdidas en las fachadas por parte de los comerciantes”.

Erika Rey, presidenta de Acodrés, el gremio de restaurantes también hizo un llamado al diálogo y a la calma.

Publicidad

“Ya se retiró la reforma tributaria que era a principal causa de la manifestación, por eso hoy desde la industria gastronómica donde tengo más de 30.000 empleos decimos no al vandalismo, no a la violencia, no a la destrucción no a más muertes por coronavirus, si al trabajo, si al diálogo, si a acuerdos con manifestantes”, manifestó.