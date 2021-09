Ladrones se vestían de ciclistas para robar las bicicletas de deportistas aficionados en Bucaramanga

Dos hombres y una mujer fueron víctimas de los ladrones que vestían y se hacían pasar por ciclistas para robar las bicicletas de deportistas aficionados en Bucaramanga.

Según contaron las víctimas, los delincuentes llegaban a las zonas que habitualmente recorren en Bucaramanga y se hacían pasar por ciclistas. Una vez ganaban la confianza, los convencían de adquirir un supuesto servicio en un centro de alto rendimiento.

Un joven víctima de uno de los ladrones contó que el delincuente lo llevó hasta el sector de cabecera, supuestamente a entregarle una tarjeta del centro deportivo, y en medio de la charla tomó la bicicleta y se la robó.

“Me interceptó y me dijo que el papá tenía un centro de alto rendimiento, me dijo que si quería una tarjeta y que fuéramos, yo accedí. Fuimos hasta el barrio Cabecera, estuvimos esperando al supuesto amigo que iba a llegar con la libreta para la anotación, el amigo llega, agarra la bicicleta en la que iba y él agarra la bicicleta mía y desaparece”, contó la víctima.

Otro hombre, también víctima de los ladrones de bicicletas, contó que el supuesto ciclista lo abordó y lo convenció de acompañarlo hasta el barrio donde él vive en el sector de San Miguel.

“Ganando la confianza siendo otro amigo de ruta otro ciclista más, llegan diciendo que también vive en el mismo barrio que yo, San Miguel; vamos hasta allá, dice que es odontólogo y que me va a entregar una tarjeta. Llegamos a la residencia que supuestamente él tiene, llega una persona, supuestamente el sobrino, con un cartón de huevos y un agua, me dice que él ha bajado de peso, y lo manda a traer las tarjetas. El sobrino se va y se lleva la bicicleta en la que iba el ladrón, le entrega el cartón de huevos y me dice que si puede montar mi bicicleta a ver cuánto pesa, me entrega el carton de huevos y la bolsa de agua y se va”, narró la segunda víctima.

De la misma manera una mujer, deportista aficionada, fue víctima de estos ladrones.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, logró recuperar las bicicletas cuando los tres ladrones pretendían enviarlas en una encomienda a la ciudad de Bogotá.

“Las bicicletas recuperadas tienen un valor superior a los $30 millones de pesos y pretendían ser enviadas mediante encomienda a Bogotá para ser comercializadas en el mercado negro”, confirmó el general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las bicicletas recuperadas fueron entregadas a sus dueños.