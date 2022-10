Las tiernas fotos de Kylie Jenner junto a su hija Stormi

Kylie Jenner, quien poco a poco ha ido presentando a su primogénita en redes sociales, este viernes publicó tres fotos junto a la pequeña Stormi Webster en su cuenta de Instagram.

Aunque la joven empresaria tomó la decisión de mantener su embarazo alejado de la opinión pública, ahora que nació su hija, no para de subir publicaciones con ella.

En una entrevista con USWeekly, Kris Jenner, madre de Kylie, reveló que ella tenía el sueño de ser madre desde los 16 años y por eso considera que nació para asumir ese roll, por lo que se siente feliz y la apoya.



En la serie Keeping Up With the Kardashians protagonizada por el clan Kardashian - Jenner, siempre se le vio una empatía a la menor de las hermanas por los niños pequeños, incluso los medios la catalogaron como una segunda madre para King, hijo de su expareja Tyga.

