Le cortaron la luz a puesto de Policía en Santander que debía siete años de servicio

Con una temperatura que alcanza 38 grados y sin poder utilizar ventilador, están trabajando los uniformados del puesto de Policía de Puente Sogamoso en Puerto Wilches, Santander.



El pasado viernes operarios de la Electrificadora de Santander llegaron hasta las instalaciones a cortar el servicio por falta de pago.

Según el alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz, la interrupción del servicio corresponde a una deuda que asciende a $126 millones de pesos por 86 meses (siete años y 45 días) sin pagar.



“Por el momento no podemos hacer nada, es un recibo que llega a nombre de la Policía, por lo tanto, no podemos desde la Alcaldía cancelarlo porque sería desviar recursos para otros fines y me metería en un problema”, manifestó el mandatario.



El alcalde Muñoz, quien adelanta gestiones con el gobierno departamental para solucionar el problema, dice que desconoce la razón por la que la Policía no canceló durante tantos años el recibo de la luz.



Mientras se supera la situación, los policías de la estación de Puente Sogamoso tendrán que seguir soportando el inclemente calor que por esta época se siente en esa zona del departamento.