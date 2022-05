Mamá de niño con síndrome de Kawasaki en Bucaramanga pide ayuda para conseguir medicamento

En la clínica Chicamocha de Bucaramanga permanece Elian Yesid Delgado, un menor de 5 años diagnosticado con el síndrome de Kawasaki, una enfermedad que puede ocasionar problemas en el corazón, a la espera de un medicamento esencial para su recuperación.

La mamá del menor, Olga Gómez, dice que desde que le confirmaron el diagnóstico, hace 4 días, están en la búsqueda del medicamento.

Publicidad

“Estamos pidiendo la ayuda y la colaboración de cualquier persona que me pueda colaborar necesitamos inmunoglobulina g. Humana al 5% ocho ampolletas de 5 gramos /100ml, llevo dos días esperando lo que fue jueves y viernes desde el diagnóstico, a que me consiga el seguro que es la EPS Sanitas el medicamento para que se lo apliquen al niño”, aseguró la madre del niño.

Dice que de no recibir el medicamento su salud podría comprometerse.

“Si no se aplica el medicamento al niño las consecuencias para el niño son fatales, las consecuencias del Kawasaki afecta lo que son las arterias coronarias quiere decir que el niño me va a sufrir del corazón, no sabemos las consecuencias que vaya a tener”, manifestó.

Elian completa ocho días hospitalizado y tanto él como su madre esperan a que la EPS Sanitas suministre lo más pronto posible el medicamento que requiere el niño para su tratamiento.