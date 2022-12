Más de 100 mil niños de Santander estarán 3 semanas sin alimentación escolar

Los estudiantes de los 82 municipios no certificados en Santander, beneficiarios del programa de alimentación escolar, no recibirán sus refrigerios ni almuerzos desde este 5 hasta al menos el 28 de agosto, porque la Gobernación no logró adjudicar el nuevo contrato para el segundo semestre de 2017.

Son cerca de 100 mil niños y jóvenes de colegios públicos que se verán afectados por la situación, que según la secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona, se presentó “por razones de fuerza mayor, ajenos a la voluntad de la administración departamental”.

Este viernes , 4 de agosto, venció el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los 82 municipios no certificados de Santander y como la licitación que estaba en proceso fue declarada desierta el cronograma fue modificado.

La fecha establecida para nueva adjudicación será el 18 de agosto de 2017.

La Gobernación de Santander emitió el siguiente comunicado explicando la situación:

1. El Departamento de Santander en cumplimiento del Decreto Presidencial 1852 / 15, de la Resolución 16432 / 15 y de sus obligaciones, planeó, coordinó, concertó y financió adecuadamente con recursos de Bolsa Común (propios, del Sistema General de Regalías – SGR, del Ministerio de Educación Nacional – MEN y de los 82 Municipios No Certificados en Educación del Departamento) el Programa de Alimentación Escolar – PAE, para la vigencia 2017.

2. El Departamento de Santander el día 17 de enero de 2017 suscribió el contrato de suministro núm. 00000006 de 2017, con la Unión Temporal Enlace Oriente Santander, cuyo objeto es “Suministro diario de complementos alimentarios a escolares beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar - PAE en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados de Santander”, SSEPI 2016080000220 y BPIN 2017004680164, con vigencia desde el 23 de enero hasta el 26 de mayo de 2017. Este contrato fue adicionado en plazo, cantidad y valor y garantizará hasta el 04 de agosto de 2017 el suministro de los complementos alimentarios del PAE en todo el Departamento.

3. En virtud de lo anterior, la Administración Departamental publicó el aviso de convocatoria pública el 16 de mayo de 2017, y acto administrativo por medio de la cual se ordena la apertura del Proceso Licitatorio ED-LP-17-01, el 01 de junio de 2017, cuyo objeto era: Suministro diario de complementos alimentarios a escolares focalizados con el Programa de Alimentación Escolar – PAE vigencia 2017, en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados en Educación de Santander, BPIN 201700006850016 y SSEPI 20170680000043.

4. La Administración Departamental, en consideración a que los tres (3) proponentes plurales, conformados por diez (10) empresas, no cumplieron con los requerimientos establecidos en el proceso de Licitación Pública ED-LP-17-01 y con la legislación y normativa nacionales vigentes para la contratación estatal, declaró desierto el proceso de Licitación Pública ED-LP-17-01 mediante Resolución 009412 del 30 de junio de 2017. Este acontecimiento de fuerza mayor vulneró la adecuada planeación que garantizaría la continuidad del suministro de los complementos alimentarios del PAE en la vigencia 2017.

5. La Administración Departamental, en consecuencia el 7 de julio de 2017 publicó la Convocatoria Pública para seleccionar el oferente y contratar el suministro del PAE mediante Selección Abreviada por declaratoria desierta, cuyo objeto es: Suministro diario de complementos alimentarios a escolares focalizados con el Programa de Alimentación Escolar – PAE vigencia 2017, en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados en educación de Santander, en el cual el cronograma señalaba como fecha de adjudicación el 15 de agosto de 2017.

6. La Administración Departamental el 17 de julio de 2017, recibió radicación de dos recursos de reposición en contra de la Resolución 9412 / 2017, por parte de dos proponentes plurales del proceso de licitación pública ED-LP-17-01, CONSORCIO SINERGIA SANTANDER 2017 y UNIÓN TEMPORAL SABE. Por lo anterior, este evento alteró sustancialmente la planeación y el cronograma establecidos y no fue posible aperturar el proceso de Selección Abreviada hasta que quedase en firme la decisión de declaratoria desierta del proceso ED-LP-17-01.

7. La Administración Departamental el 28 de julio de 2017, una vez resueltos los recursos de reposición en los cuales se confirmó la decisión de declarar desierto el proceso ED-LP-17-01, aperturó el proceso de Selección Abreviada por declaratoria desierta y señaló el cronograma en el cual se establece como nueva fecha de adjudicación el 18 de agosto de 2017, a partir de la cual se suscribirá el contrato de suministro y se ejecutará la etapa de alistamiento que garantizará la continuidad del suministro de los complementos alimentarios del PAE a partir del 28 de agosto y hasta el 07 de diciembre de 2017.

