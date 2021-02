No he extorsionado al senador Richard Aguilar: abogado Carlos Arturo Rojas

Varios abogados y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación están siendo investigados por hacer parte de una supuesta red de corrupción para archivar casos en el Ministerio Público.

La investigación de la Fiscalía se desprende tras la captura del exfuncionario de la Procuraduría Jesús Alejandro Garzón Rincón, quien le habría pedido 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar, con el fin de favorecerlo en un proceso disciplinario.

Cómo lo informó BLU Radio, el órgano de control judicial estaría investigando al abogado Carlos Arturo Rojas y al ingeniero Raúl Eduardo Cardozo Navas, exgerente de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas, por su presunta participación en el delito de extorsión contra el congresista.

https://www.bluradio.com/judicial/estos-son-los-investigados-en-el-caso-de-la-red-de-corrupcion-de-la-procuraduria

El abogado Rojas sostuvo que está tranquilo y dijo que nunca ha extorsionado al exgobernador de Santander Richard Aguilar. Reconoció que la Fiscalía lo llamó a preguntarle si conocía a Raúl Cardozo, y dijo que efectivamente se lo presentó al abogado Jesús Alejandro Garzón (capturado en el caso de la red de corrupción en la Procuraduría) en una comida donde se encontraron en Bucaramanga.

“Conozco al senador Richard Aguilar, porque durante algunos años fue mi vecino en Bucaramanga, pero jamás lo he llamado ni buscado. A mí me gustaría que le pregunten directamente al senador si él me está involucrando en ese tema. Nunca he hablado con Richard Aguilar desde que fue gobernador”, afirmó el abogado Carlos Arturo Rojas.