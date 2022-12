Nuevo pico y placa en Bucaramanga no tendrá cambios hasta diciembre de 2019

Luego de que el Tribunal Administrativo de Santander revocara la suspensión del pico y placa en Bucaramanga y la Dirección de Tránsito anunciara que en los próximos días lo volverá a implementar, el alcalde Rodolfo Hernández prometió que concertará la nueva restricción con todos los sectores de la ciudad.



El mandatario además advirtió que será un pico y placa permanente por lo que resta de su mandato.



“Vamos a invitar a toda la ciudadanía, a los concejales, comerciantes, taxistas, a todos para que discutan cual es el mejor sistema de pico y placa para la ciudad e implementar un decreto que no se va volver a modificar hasta el 31 de diciembre de 2019”, explicó el alcalde de Bucaramanga.



Los comerciantes del centro de la ciudad recibieron con expectativa el anuncio del mandatario sobre un nuevo pico y placa concertado, pero pidieron que no se aplique una restricción especial para la zona centro.



“Nosotros sabemos que se necesita un pico y placa pero desde ya pedimos que sea de dos dígitos para toda la ciudad, o de tres, pero que no impongan una restricción especial tan fuerte para el centro porque nos afecta demasiado las ventas”, aseguró a BlU Radio Dario de Jesús Gómez, líder de los comerciantes.



El director de Tránsito, Miller Salas, anunció que solo espera que un juez confirme el fallo del Tribunal para implementar la restricción, que se aplicará provisionalmente como estaba la última resolución de su despacho, mientras se concerta la nueva medida.



