Paciente clama a EPS por una biopsia mientras la vida se le agota

Desde hace más un mes, Ramiro Camarón le clama a Coomeva EPS para que le realice una biopsia cerebral que le autorizaron en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.



La hija del paciente, Camila Camarón, cuenta que su padre está hospitalizado desde el 12 de agosto en el hospital universitario Erasmo Meoz, a donde llegó para que lo atendieran por un fuerte dolor de cabeza.

“Mi papá no caminaba, no reconocía nadie, esta desorientado. Cuando ingresó al hospital le realizaron un tac de cráneo simple y una resonancia magnética que mostró un tumor en el lóbulo izquierdo”, explicó la joven.



Asegura que el 28 de agosto le hicieron una junta médica en la que un neurólogo le solicitó a Coomeva un marco estereotáxico, que es un instrumento para realizar biopsias cerebrales.



“El 29 de agosto nos dijeron que ya habían hecho la solicitud a Coomeva, pero no le han realizado el examen. Esta solicitud es urgente porque ese tumor a mi papá cada día le crece más y está en peligro su vida, es una situación delicada”, aseguró.



A pesar de que Camarón necesita esta biopsia con urgencia y de que la EPS informó que ya había tramitado la solicitud, ya ha pasado más de un mes y no le han realizado el examen.



“Si no le realizan esa biopsia urgente, a mi papá no le pueden dar tratamiento y puede morir”, enfatizó.



Los días pasan y esta familia cucuteña le pide a la EPS Coomeva que agilice los trámites para que Ramiro Camarón pueda recibir la atención especializada que requiere.

