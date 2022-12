Paciente con cáncer protestó en Medimás de Bucaramanga hasta la medianoche

Una mujer de 46 años lleva más de 3 meses esperando tratamiento de quimioterapias del ciclo cuatro debido a que la EPS Medimás no autoriza sus tratamientos para el cáncer en la clínica La Foscal. Por esa razón, decidió protestar quedándose en la sede de Bucaramanga hasta la medianoche del 25 de octubre.

La mujer asegura que estuvo toda la tarde y la noche del 24 de octubre, esperando que su petición fuese atendida. Sin embargo, la oficina de Medimás cerró sus puertas y la mujer decidió quedarse allí hasta la medianoche.

“Mi protesta fue pacífica y me quedé en la oficina hasta que me dieron una solución. Yo hablé con muchos directores de la EPS y me dieron una carta donde se comprometieron a que me iban a atender”, señaló Hilda Chacón.

Finalmente la EPS se comprometió a transportarla hasta la clínica, a partir de este 25 de octubre, para reanudar su tratamiento.

Hilda Chacón requiere también con urgencia una valoración para trasplante para que un médico determine cuándo puede comenzar a ser valorada su familia y prevenir que ellos también desarrollen la enfermedad.

